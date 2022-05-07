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Путин пытается исказить историю для оправдания войны в Украине — Госдеп США

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 мая, 18:21
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Энтони Блинкен выступил с заявлением накануне годовщины победы над фашизмом
Энтони Блинкен (справа) высказался о Владимире Путине
Энтони Блинкен (справа) высказался о Владимире Путине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Накануне Дня памяти и примирения, посвященного погибшим во Второй мировой войне, который отмечается в мире 8 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с обращением. Он напомнил о трагических событиях середина ХХ века и заявил, что президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, искажает историю. Обращение Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"Я присоединяюсь к своим соотечественникам и людям со всего мира, когда мы готовимся отметить 77-ю годовщину Победы в Европе. Вместе мы отмечаем общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских лиц, которые привели к победе союзников над нацистами. Мы скорбим о безжалостной резне десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые до сих пор омрачают наш мир", — заявил Блинкен.

Он напомнил, что во второй мировой войне народ Соединенных Штатов объединился с гражданами многих других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе, чтобы отразить жестокий натиск нацистов. Тем не менее, не для всех наступила желанная свобода, и США должны признавать тех, кто до сих пор страдает от тирании.

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"Поскольку в Европе снова бушует война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как достижение коллективного героизма и самопожертвования. Президент Путин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою ничем не спровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Зеленский и смелые люди Украины воплощают в себе дух тех, кто победил во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе", — сказал Блинкен.

Он отметил, что Трансатлантическое сообщество, которое построено вместе с союзниками и партнерами, было и остается важным для продвижения к более безопасному, более справедливому и более процветающему будущему.

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Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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