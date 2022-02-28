Путина не боятся: в Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии

В Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.
Об этом говорится на сайте Минобороны США.
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По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений.
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"У нас нет оснований сомневаться в вероятности этих сообщений", — сказал он.
Кроме того, он отметил, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.
"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", — сказал чиновник Минобороны США.
Украина подала в суд на РФ
Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата/ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.