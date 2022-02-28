Путина не боятся: в Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии

В США заявили, что способны защитить себя и союзников

Путин не напугает своими заявлениями США/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

Реклама

Подробности

По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений.

"У нас нет оснований сомневаться в вероятности этих сообщений", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.

В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

Реклама

"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", — сказал чиновник Минобороны США.

Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;

факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

факты захвата/ограбления вашего имущества;

факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

Читайте также