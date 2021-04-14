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Путинская публика не оценит мешки с трупами российский военных – экс-посол США в Украине

14 апреля, 12:02

Виталий Семченко Виталий Семченко

Пайфер считает, что Путин должен задать себе вопрос: насколько популярной будет среди россиян открытая война против Украины

Полномасштабная война с Украиной не найдет поддержки среди избирателей российского президента Владимира Путина.

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Об этом завил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Politico Europe.

Он отметил, что даже сторонники политика не готовы "к мешкам с трупами российских военных".

"Кремль должен спросить себя: захват Крыма в ходе однонедельной бескровной кампании был очень популярен (в РФ, – Ред.), но гораздо более длительная и кровавая война, когда российские солдаты возвращаются в мешках для трупов? Не уверен, что это будет очень популярно среди путинской публики", – сказал Пайфер.

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Как сообщалось ранее, Минобороны Украины не исключает, что Россия планирует для Донбасса повторение грузинского сценария 2008 года, когда Грузия лишилась Южной Осетии.

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Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели брифинг, во время которого прозвучал ряд важных месседжей. В частности, относительно военной агрессии России, вступления Украины в Альянс, а также эскалации конфликта на Донбассе. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

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Россия США война на Донбассе Стивен Пайфер
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