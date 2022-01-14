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Путину не поздоровится: США пообещали помочь Украине в случае вторжения РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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14 января, 20:05
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США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины не исключают, что поставят оружие украинской стороне
Штаты пообещали оказать Украине помощь
Штаты пообещали оказать Украине помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители администрации Байдена начали сигнализировать России, что даже если ей удастся быстро захватить территорию Украины, президент РФ Владимир Путин понесет непомерно высокую цену с точки зрения военных потерь. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

США пообещали помочь Украине.

Представители администрации Джо Байдена заявили, что планы помощи Украине могут включать в себя обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО.

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"США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, наряду с этим предусмотрены и поставки оружия", – говорится в статье.

Помимо материально-технической поддержки и оружия, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время российских наступлений. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты почти наверняка поставят оружие.

По словам высокопоставленных представителей администрации, Соединенные Штаты также намерены предоставить Украине разведывательные данные о поле боя, которые могут помочь стране быстрее отреагировать на вторжение.

Также чиновники отметили, что, если российские войска пересекут границу, Соединенные Штаты могут предложить наступательное вооружение и обучение.

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"При правильном снаряжении и тактике Украина может резко снизить шансы вторжение", – сказали они.

Четырехзвездный адмирал ВМС в отставке Джеймс Ставриди отметил, что если Путин вторгнется в Украину, военная помощь НАТО – разведывательное, кибернетическое, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты – значительно увеличится.

Вторжение России

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.

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Тем временем замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. А все из-за того, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО по нерасширению Альянса.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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