Путину не поздоровится: США пообещали помочь Украине в случае вторжения РФ

США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины не исключают, что поставят оружие украинской стороне

Штаты пообещали оказать Украине помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители администрации Байдена начали сигнализировать России, что даже если ей удастся быстро захватить территорию Украины, президент РФ Владимир Путин понесет непомерно высокую цену с точки зрения военных потерь. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

США пообещали помочь Украине.

Представители администрации Джо Байдена заявили, что планы помощи Украине могут включать в себя обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО.

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"США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, наряду с этим предусмотрены и поставки оружия", – говорится в статье.

Помимо материально-технической поддержки и оружия, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время российских наступлений. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты почти наверняка поставят оружие.

По словам высокопоставленных представителей администрации, Соединенные Штаты также намерены предоставить Украине разведывательные данные о поле боя, которые могут помочь стране быстрее отреагировать на вторжение.

Также чиновники отметили, что, если российские войска пересекут границу, Соединенные Штаты могут предложить наступательное вооружение и обучение.

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"При правильном снаряжении и тактике Украина может резко снизить шансы вторжение", – сказали они.

Четырехзвездный адмирал ВМС в отставке Джеймс Ставриди отметил, что если Путин вторгнется в Украину, военная помощь НАТО – разведывательное, кибернетическое, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты – значительно увеличится.

Вторжение России

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.

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Тем временем замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. А все из-за того, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО по нерасширению Альянса.