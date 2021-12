Пытался избавиться от змей: американец дотла сжег собственный дом (фото)

В Соединенных Штатах Америки в городке Пулсвилле мужчина дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей. Убытки оцениваются в $1 млн.

Об этом сообщает The Washington Post.

Возгорание началось в подвале, где мужчина разложил тлеющие угли, чтобы дым расходился по дому. Однако, угольки оказались слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. За короткое время огонь охватил все здание.

Возгорание ликвидировали 75 пожарных, однако дом сгорел дотла. Что сейчас со змеями — не известно.

Update (11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs Media Hotline Update 240.777.2442 – no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) https://t.co/6PwIkbRAkfpic.twitter.com/jWlB1HPdKt