Пытался отменить выборы? СМИ узнали о новом расследовании против Трампа

Прокуроры в одном из округов Джорджии начали уголовное расследование против бывшего президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Речь идет о январском телефонном звонке экс-президента секретарю штата республиканцу Брэду Раффенспергеру. Тогда глава государства пытался добиться изменения итогов выборов в этом штате.

По информации издания, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве с просьбой сохранить документы, связанные со звонком Трампа.

Как отмечает NYT, расследование делает Джорджию вторым штатом после Нью-Йорка, где экс-президенту грозит уголовное расследование. И если дела дойдут до суда, то присяжные вряд ли станут на сторону Трампа.

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Как сообщалось ранее, большинство членов Сената США проголосовали за признание процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа соответствующим Конституции, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить процесс.

Адвокат Трампа Брюс Кастор считает, что таким образом демократы пытаются лишить экс-президента права баллотироваться на выборах в будущем.

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