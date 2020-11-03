Расклад сил в США. Какие штаты поддерживают Трампа и Байдена (карта)

В США начались выборы президента, на которых ни у одного из кандидатов – ни у Дональда Трампа, ни у Джо Байдена – нет явного преимущества. Евгений Киселев в спецэфире на телеканале "Украина 24" "Америка выбирает 2020" озвучил расклад сил, какие штаты какого кандидата поддерживают.
Действующий президент США Дональд Трамп, вероятно, победит в таких штатах:
- Северная Дакота;
- Южная Дакота;
- Монтана;
- Вайоминг;
- Айдахо;
- Невада;
- Западная Верджиния;
- Кентукки;
- Индиана;
- Миссури;
- Канзас;
- Юта;
- Теннеси;
- Арканзас;
- Оклахома;
- Южная Каролина;
- Алабама;
- Миссисипи;
- Луизиана.
Победу Джо Байдену следует ожидать в таких штатах:
- Мэн;
- Нью-Гемпшир;
- Вермонт;
- Массачусетс;
- Род-Айленд;
- Коннектикут;
- Нью-Йорк;
- Миннесота;
- Вашингтон;
- Орегон;
- Нью-Джерси;
- Далавэр;
- Мериленд;
- Верджиния;
- Иллинойс;
- Колорадо;
- Калифорния;
- Нью-Мексико.
Также есть еще так называемые колеблющееся штаты, которые еще называют "поля сражений" (на карте выделены желтым цветом): Мичиган, Висконсин, Миннесота, Пенсильвания, Огайо, Айова, Невада, Северная Каролина, Джорджия, Аризона, Флорида и Техас.
Напомним, за кресло в Белом доме поборются выдвиженец республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать Украине, если победит Трамп.
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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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