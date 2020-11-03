Расклад сил в США. Какие штаты поддерживают Трампа и Байдена (карта)

Есть несколько штатов, где будет особенно ожесточенная борьба

В США начались выборы президента, на которых ни у одного из кандидатов – ни у Дональда Трампа, ни у Джо Байдена – нет явного преимущества. Евгений Киселев в спецэфире на телеканале "Украина 24" "Америка выбирает 2020" озвучил расклад сил, какие штаты какого кандидата поддерживают.

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Действующий президент США Дональд Трамп, вероятно, победит в таких штатах:

Северная Дакота;

Южная Дакота;

Монтана;

Вайоминг;

Айдахо;

Невада;

Западная Верджиния;

Кентукки;

Индиана;

Миссури;

Канзас;

Юта;

Теннеси;

Арканзас;

Оклахома;

Южная Каролина;

Алабама;

Миссисипи;

Луизиана.

Победу Джо Байдену следует ожидать в таких штатах:

Мэн;

Нью-Гемпшир;

Вермонт;

Массачусетс;

Род-Айленд;

Коннектикут;

Нью-Йорк;

Миннесота;

Вашингтон;

Орегон;

Нью-Джерси;

Далавэр;

Мериленд;

Верджиния;

Иллинойс;

Колорадо;

Калифорния;

Нью-Мексико.

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Также есть еще так называемые колеблющееся штаты, которые еще называют "поля сражений" (на карте выделены желтым цветом): Мичиган, Висконсин, Миннесота, Пенсильвания, Огайо, Айова, Невада, Северная Каролина, Джорджия, Аризона, Флорида и Техас.

Напомним, за кресло в Белом доме поборются выдвиженец республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать Украине, если победит Трамп.

Также читайте о трех возможных сценариях для Украины, если победит Байден.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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