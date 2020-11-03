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Расклад сил в США. Какие штаты поддерживают Трампа и Байдена (карта)

3 ноября, 23:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Есть несколько штатов, где будет особенно ожесточенная борьба

В США начались выборы президента, на которых ни у одного из кандидатов – ни у Дональда Трампа, ни у Джо Байдена – нет явного преимущества. Евгений Киселев в спецэфире на телеканале "Украина 24" "Америка выбирает 2020" озвучил расклад сил, какие штаты какого кандидата поддерживают.

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Действующий президент США Дональд Трамп, вероятно, победит в таких штатах:

  • Северная Дакота;
  • Южная Дакота;
  • Монтана;
  • Вайоминг;
  • Айдахо;
  • Невада;
  • Западная Верджиния;
  • Кентукки;
  • Индиана;
  • Миссури;
  • Канзас;
  • Юта;
  • Теннеси;
  • Арканзас;
  • Оклахома;
  • Южная Каролина;
  • Алабама;
  • Миссисипи;
  • Луизиана.

Победу Джо Байдену следует ожидать в таких штатах:

  • Мэн;
  • Нью-Гемпшир;
  • Вермонт;
  • Массачусетс;
  • Род-Айленд;
  • Коннектикут;
  • Нью-Йорк;
  • Миннесота;
  • Вашингтон;
  • Орегон;
  • Нью-Джерси;
  • Далавэр;
  • Мериленд;
  • Верджиния;
  • Иллинойс;
  • Колорадо;
  • Калифорния;
  • Нью-Мексико.

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Также есть еще так называемые колеблющееся штаты, которые еще называют "поля сражений" (на карте выделены желтым цветом): Мичиган, Висконсин, Миннесота, Пенсильвания, Огайо, Айова, Невада, Северная Каролина, Джорджия, Аризона, Флорида и Техас.

Напомним, за кресло в Белом доме поборются выдвиженец республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать Украине, если победит Трамп.

Также читайте о трех возможных сценариях для Украины, если победит Байден.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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