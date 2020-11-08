Разгром? Сравниваем победу Трампа в 2016-м и поражение в 2020-м

В то время, как демократ Джо Байден принимает поздравления мировых лидеров с победой, демократ Дональд Трамп играет в гольф и соглашается "мирно уйти" с поста президента, только если проиграет все суды по выборам.
Но Дональд Трамп уже не повторит свой триумф 8 ноября 2016 года.
Как это было?
В 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя по количеству голосов выборщиков Хиллари Клинтон. Тогда он получил 306 голосов выборщиков и стал 45-м президентом Америки.
Как голосовали американцы за Трампа на прошлых выборах:
- Айдахо — 4
- Айова — 6
- Алабама — 9
- Аляска — 3
- Аризона — 11
- Арканзас — 6
- Вайоминг — 3
- Висконсин — 10
- Джорджия — 16
- Западная Вирджиния — 5
- Индиана — 11
- Канзас — 6
- Кентукки — 8
- Луизиана — 8
- Миссисипи — 6
- Миссури — 10
- Монтана — 3
- Небраска — 5
- Огайо — 18
- Оклахома — 7
- Пенсильвания — 20
- Северная Дакота — 3
- Северная Каролина — 15
- Теннесси — 11
- Техас — 38
- Флорида — 29
- Южная Дакота — 3
- Южная Каролина — 9
- Юта — 6.
Что произошло в 2020 году?
На данный момент у Дональда Трампа – всего 214 голосов выборщиков, тогда как у его оппонента – 290. По результатам от коллегий выборщиков в 44 штатах и округе Колумбия Джо Байден максимально близок к победе, а голоса до сих пор считают в Джорджии, Северной Каролине и Аляске.
В каких штатах выиграл Дональд Трамп в 2020-м:
- Айдахо – 4 голоса
- Канзас – 6 голосов
- Луизиана – 8 голосов
- Миссисипи – 6 голосов
- Огайо – 18 голосов
- Индиана – 11 голосов
- Кентукки – 8 голосов
- Оклахома – 7 голосов
- Западная Вирджиния – 5 голосов
- Южная Каролина – 9 голосов
- Алабама – 9 голосов
- Теннесси – 11 голосов
- Арканзас – 6 голосов
- Южная Дакота – 3 голоса
- Северная Дакота – 3 голоса
- Небраска – 4 голоса (всего в коллегии 5 выборщиков)
- Миссури – 10 голосов
- Вайоминг – 3 голоса
- Юта – 6 голосов
- Монтана – 3 голоса
- Айова – 6 голосов
- Флорида – 29 голосов
- Техас – 38 голосов.
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В каких штатах выиграл Джозеф Байден:
- Вермонт – 3 голоса
- Массачусетс – 11 голосов
- Делавэр – 3 голоса
- Мэриленд – 10 голосов
- Нью-Йорк – 29 голосов
- Нью-Джерси – 14 голосов
- округ Колумбия – 3 голоса
- Колорадо – 9 голосов
- Иллинойс – 20 голосов
- Коннектикут – 7 голосов
- Нью-Мексико – 5 голосов
- Орегон – 7 голосов
- Калифорния – 55 голосов
- Вашингтон – 12 голосов
- Нью-Гемпшир – 4 голоса
- Вирджиния – 13 голосов
- Род-Айленд – 4 голоса
- Миннесота – 10 голосов
- Гавайи – 4 голоса
- Мэн – 3 голоса
- Висконсин – 10 голосов
- Мичиган – 16 голосов.
Отметим, что главная причина поражения Дональда Трампа — рекордный антирейтинг, который значительно выше, чем у других кандидатов второго срока: Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Рональда Рейгана.
Напомним, ранее новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.
Ранее в видеосюжете "Сегодня" мы рассказали о результатах выборов президента в США.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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