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Разгром? Сравниваем победу Трампа в 2016-м и поражение в 2020-м

8 ноября, 11:05

Ольга Литвин Ольга Литвин

Главная причина поражения республиканца — рекордный антирейтинг

В то время, как демократ Джо Байден принимает поздравления мировых лидеров с победой, демократ Дональд Трамп играет в гольф и соглашается "мирно уйти" с поста президента, только если проиграет все суды по выборам.

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Но Дональд Трамп уже не повторит свой триумф 8 ноября 2016 года.

Как это было?

В 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя по количеству голосов выборщиков Хиллари Клинтон. Тогда он получил 306 голосов выборщиков и стал 45-м президентом Америки.

Как голосовали американцы за Трампа на прошлых выборах:

  • Айдахо — 4
  • Айова — 6
  • Алабама — 9
  • Аляска — 3
  • Аризона — 11
  • Арканзас — 6
  • Вайоминг — 3
  • Висконсин — 10
  • Джорджия — 16
  • Западная Вирджиния — 5
  • Индиана — 11
  • Канзас — 6
  • Кентукки — 8
  • Луизиана — 8
  • Миссисипи — 6
  • Миссури — 10
  • Монтана — 3
  • Небраска — 5
  • Огайо — 18
  • Оклахома — 7
  • Пенсильвания — 20
  • Северная Дакота — 3
  • Северная Каролина — 15
  • Теннесси — 11
  • Техас — 38
  • Флорида — 29
  • Южная Дакота — 3
  • Южная Каролина — 9
  • Юта — 6.
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Что произошло в 2020 году?

На данный момент у Дональда Трампа – всего 214 голосов выборщиков, тогда как у его оппонента – 290. По результатам от коллегий выборщиков в 44 штатах и округе Колумбия Джо Байден максимально близок к победе, а голоса до сих пор считают в Джорджии, Северной Каролине и Аляске.

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В каких штатах выиграл Дональд Трамп в 2020-м:

  1. Айдахо – 4 голоса
  2. Канзас – 6 голосов
  3. Луизиана – 8 голосов
  4. Миссисипи – 6 голосов
  5. Огайо – 18 голосов
  6. Индиана – 11 голосов
  7. Кентукки – 8 голосов
  8. Оклахома – 7 голосов
  9. Западная Вирджиния – 5 голосов
  10. Южная Каролина – 9 голосов
  11. Алабама – 9 голосов
  12. Теннесси – 11 голосов
  13. Арканзас – 6 голосов
  14. Южная Дакота – 3 голоса
  15. Северная Дакота – 3 голоса
  16. Небраска – 4 голоса (всего в коллегии 5 выборщиков)
  17. Миссури – 10 голосов
  18. Вайоминг – 3 голоса
  19. Юта – 6 голосов
  20. Монтана – 3 голоса
  21. Айова – 6 голосов
  22. Флорида – 29 голосов
  23. Техас – 38 голосов.

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В каких штатах выиграл Джозеф Байден:

  1. Вермонт – 3 голоса
  2. Массачусетс – 11 голосов
  3. Делавэр – 3 голоса
  4. Мэриленд – 10 голосов
  5. Нью-Йорк – 29 голосов
  6. Нью-Джерси – 14 голосов
  7. округ Колумбия – 3 голоса
  8. Колорадо – 9 голосов
  9. Иллинойс – 20 голосов
  10. Коннектикут – 7 голосов
  11. Нью-Мексико – 5 голосов
  12. Орегон – 7 голосов
  13. Калифорния – 55 голосов
  14. Вашингтон – 12 голосов
  15. Нью-Гемпшир – 4 голоса
  16. Вирджиния – 13 голосов
  17. Род-Айленд – 4 голоса
  18. Миннесота – 10 голосов
  19. Гавайи – 4 голоса
  20. Мэн – 3 голоса
  21. Висконсин – 10 голосов
  22. Мичиган – 16 голосов.

Отметим, что главная причина поражения Дональда Трампа — рекордный антирейтинг, который значительно выше, чем у других кандидатов второго срока: Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Рональда Рейгана.

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Напомним, ранее новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Ранее в видеосюжете "Сегодня" мы рассказали о результатах выборов президента в США.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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