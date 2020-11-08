Разгром? Сравниваем победу Трампа в 2016-м и поражение в 2020-м

В то время, как демократ Джо Байден принимает поздравления мировых лидеров с победой, демократ Дональд Трамп играет в гольф и соглашается "мирно уйти" с поста президента, только если проиграет все суды по выборам.

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Но Дональд Трамп уже не повторит свой триумф 8 ноября 2016 года.

Как это было?

В 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя по количеству голосов выборщиков Хиллари Клинтон. Тогда он получил 306 голосов выборщиков и стал 45-м президентом Америки.

Как голосовали американцы за Трампа на прошлых выборах:

Айдахо — 4

Айова — 6

Алабама — 9

Аляска — 3

Аризона — 11

Арканзас — 6

Вайоминг — 3

Висконсин — 10

Джорджия — 16

Западная Вирджиния — 5

Индиана — 11

Канзас — 6

Кентукки — 8

Луизиана — 8

Миссисипи — 6

Миссури — 10

Монтана — 3

Небраска — 5

Огайо — 18

Оклахома — 7

Пенсильвания — 20

Северная Дакота — 3

Северная Каролина — 15

Теннесси — 11

Техас — 38

Флорида — 29

Южная Дакота — 3

Южная Каролина — 9

Юта — 6.

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Что произошло в 2020 году?

На данный момент у Дональда Трампа – всего 214 голосов выборщиков, тогда как у его оппонента – 290. По результатам от коллегий выборщиков в 44 штатах и округе Колумбия Джо Байден максимально близок к победе, а голоса до сих пор считают в Джорджии, Северной Каролине и Аляске.

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В каких штатах выиграл Дональд Трамп в 2020-м:

Айдахо – 4 голоса Канзас – 6 голосов Луизиана – 8 голосов Миссисипи – 6 голосов Огайо – 18 голосов Индиана – 11 голосов Кентукки – 8 голосов Оклахома – 7 голосов Западная Вирджиния – 5 голосов Южная Каролина – 9 голосов Алабама – 9 голосов Теннесси – 11 голосов Арканзас – 6 голосов Южная Дакота – 3 голоса Северная Дакота – 3 голоса Небраска – 4 голоса (всего в коллегии 5 выборщиков) Миссури – 10 голосов Вайоминг – 3 голоса Юта – 6 голосов Монтана – 3 голоса Айова – 6 голосов Флорида – 29 голосов Техас – 38 голосов.

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В каких штатах выиграл Джозеф Байден:

Вермонт – 3 голоса Массачусетс – 11 голосов Делавэр – 3 голоса Мэриленд – 10 голосов Нью-Йорк – 29 голосов Нью-Джерси – 14 голосов округ Колумбия – 3 голоса Колорадо – 9 голосов Иллинойс – 20 голосов Коннектикут – 7 голосов Нью-Мексико – 5 голосов Орегон – 7 голосов Калифорния – 55 голосов Вашингтон – 12 голосов Нью-Гемпшир – 4 голоса Вирджиния – 13 голосов Род-Айленд – 4 голоса Миннесота – 10 голосов Гавайи – 4 голоса Мэн – 3 голоса Висконсин – 10 голосов Мичиган – 16 голосов.

Отметим, что главная причина поражения Дональда Трампа — рекордный антирейтинг, который значительно выше, чем у других кандидатов второго срока: Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Рональда Рейгана.

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Напомним, ранее новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Ранее в видеосюжете "Сегодня" мы рассказали о результатах выборов президента в США.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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