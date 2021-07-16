Разногласия есть, но Украина не пострадает: что заявили Байден и Меркель по "Северному потоку – 2"

Канцлер ФРГ утверждает, что у ЕС есть необходимые инструменты для влияния на Россию в случае прекращения транзита через нашу страну

Ангела Меркель и Джо Байден / коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты и Германия по разному оценивают проект российского газопровода "Северный поток – 2", но в том, что Украина остается транзитной страной они едины и обещают действовать активно, если Россия не будет учитывать право нашей страны на транзит газа.

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Об этом заявили президент США Джо Байден и канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.

Украина остается транзитной страной

"Мы говорили о России и Украине в связи с "Северным потоком – 2". У нас различные оценки того, что этот проект несет в себе. Но было и есть понимание – Украина остается транзитной страной... И мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать право Украины быть страной-транзитером", – заявила Меркель.

Она также подчеркнула, что "Северный поток – 2" – это дополнительные проект, а не вместо транзита газа через Украину.

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Байден в свою очередь отметил, что когда он стал президентом, то дополнительные санкции против "Северного потока – 2" уже были бесполезны, потому что он был почти достроен, но важно предотвратить использование трубопровода в качестве инструмента шантажа со стороны России.

Инструменты сдерживания России

Байден признал, что не во всем они с Меркель сходятся во мнении, но сравнил это с разногласиями "добрых друзей".

По его словам, они с канцлером Германии попросили свои правительства изучить практические меры, которые можно предпринять совместно, а также то, "не будет ли энергобезопасность и безопасность Украины ослабляться из-за российских действий".

Реклама Пресс-конференция Ангелы Меркель и Джо Байдена / Фото: REUTERS

"Мы имеем множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не Германии, а Европы, которые можно использовать (против России в случае прекращения транзита. – Ред.)", -подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Меркель намерены обсудить на переговорах в Вашингтоне вопросы, касающиеся Украины и России, но каких-либо заявлений по этому поводу якобы делать не собирались.

По мнению президента Владимира Зеленского, у Украины должны быть гарантии поставок газа еще на 10-15 лет, ведь в случае запуска "Северного потока – 2" наша страна может терять два миллиарда долларов ежегодно.