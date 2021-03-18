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Разведка США предупредила об угрозе атак с массовыми жертвами в 2021 году

18 марта, 04:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экстремистов могут подстегнуть ограничения в связи с коронавирусом и нападением на Капитолий

Разведывательные службы Соединенных Штатах заявили о постоянной угрозе того, что радикальные экстремисты, действующие по рассовым и этническим мотивам могут осуществить атаки с массовыми жертвами на мирных жителей.

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Об этом говорится в отчете, подготовленном совместно ФБР, Министерством внутренней безопасности и Национальным контртеррористическим центром, передает Reuters.

Причем отмечается, что их могут подстегнуть ограничения связанные с коронавирусом и нападением на Капитолий.

"Это почти наверняка подтолкнет некоторых внутренних экстремистов к попыткам применения насилия в этом году", – говорится в отчете.

Кроме того, среди экстремистов выделяют так называемых ополченцев, которые могут преимущественно быть нацелены на сотрудников правоохранительных органов, правительственных служащих и объекты.

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Также разведывательные службы США сообщили и о других категориях внутренних экстремистов, вызывающих озабоченность, среди них активисты по защите прав животных и защиты окружающей среды, протестующие против абортов, анархисты и люди, называющие себя суверенными гражданами – которые "считают себя свободными от государственной власти и законов".

Напомним, Белый дом предупредил о сохраняющейся угрозе кибератак на програмное обеспечение Microsoft, после последних взломов корпоративной почты Outlook.

Мы также сообщали, что в США предотвратили теракт, который мог стать повторением атак, произошедших 11 сентября 2001 года.

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