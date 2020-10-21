Разведка США: Россия причастна к публикации писем сына Байдена. ФБР все отрицает

Американская разведка утверждает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем, якобы принадлежащих Хантеру Байдену, сыну кандидата в президенты США Джо Байдена.
Об этом сообщает Politico.
В распоряжении газеты попало письмо бывшего помощника главы ЦРУ Ника Шапиро и других чиновников. В нем сказано, что история с Байденом-младшим имеет все признаки российской кампании по дезинформации.
Однако четких доказательств разведчики не предоставили.
"Такая операция была бы совместима с российскими целями, изложенными недавно разведывательным сообществом, создать политический хаос в США и углубить политические разногласия, а также навредить кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и тем самым помочь кандидатуре президента Трампа", – сказано в письме.
В то же время Fox News, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что ФБР не видит причастности РФ к публикации писем.
"ФБР владеет ноутбуком, содержащим электронные письма Хантера Байдена, и соглашается с оценкой директора Национальной разведки Рэтклиффа о том, что электронные письма не были частью российской дезинформационной кампании", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.
Кроме того, Трамп отметил, что его обращения к властям иностранных государств с призывом провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына не имеют никакого отношения к внутриполитической борьбе, а представляют собой обычную практику борьбы с коррупцией.
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