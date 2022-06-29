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Разведка США спрогнозировала, как долго продолжится война в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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29 июня, 23:33
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В Пентагоне есть три сценария развития событий
Не всегда погрозы западных разведок совпадают с мыслями Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Не всегда погрозы западных разведок совпадают с мыслями Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В американской разведки считают, что международный преступник Владимир Путин не отказался от планов по захвату большей части Украины. Разведслужбы США пришли к единому мнению, что война будет продолжаться "в течение длительного периода времени".

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс в интервью агентству Reuters.

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Эврил Хэйнс сообщила, что Путин по-прежнему намерен захватить большую часть Украины, даже несмотря на то, что украинские силы отразили попытку России захватить столицу Киев в феврале, вынудив Москву уменьшить свои цели до захвата всего лишь восточной части Донбасса.

"Мы думаем, что у него фактически те же политические цели, что и у нас раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины. Короче говоря, картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается", — сказала Хейнс.

Возможности РФ

Одновременно американская разведка отмечает, что оккупационные силы настолько деградировали за более чем четыре месяца активных боевых действий, что маловероятно, чтобы у них были ресурсы достичь целей Путина в ближайшее время.

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"Мы видим несоответствие между ближайшими военными целями Путина в этой области и его военными возможностями, своего рода несоответствие между его амбициями и тем, что могут сделать военные", — резюмировала глава американской разведки.

Три сценария

Хейнс сказала, что спецслужбы США видят три возможных сценария, наиболее вероятным из которых считает упорный конфликт, в котором российские силы "достигают постепенных успехов без передышки".

Другие сценарии включают в себя крупный прорыв России или все же успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении небольших успехов, возможно, вблизи удерживаемого Россией города Херсона и других районов на юге Украины.

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"В течение этого периода мы ожидаем, что Россия будет больше полагаться на имеющиеся у нее асимметричные инструменты, такие как кибератаки, усилия по контролю над энергией, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проецировать силу и влияние в глобальном масштабе". — сказала Хейнс.

По ее словам, приоритетом Путина сейчас является достижение успехов в регионе Донбасса и разгром украинских сил, что, по оценке России, "приведет к ослаблению внутреннего сопротивления".

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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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