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Развод откладывается? Мелания Трамп неожиданно поддержала супруга

9 ноября, 00:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Супруга Трампа поддерживает его идею о пересчете "незаконных" голосов

Супруга пока еще действующего американского президента Дональда Трампа Мелания, несмотря на слухи о скором разводе, поддержала его в стремлении через суд добиваться отмены результатов выборов в некоторых штатах.

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Об этом свидетельствует ее последнее сообщение в Twitter.

"Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью", – написала, практически процитировав заявления самого Трампа, Мелания.

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Напомним, 8 ноября в СМИ прокатилась информация, что супруга Дональда Трампа Мелания собирается подать на развод и это, вероятно, может произойти в ближайшее время. Инсайдер сообщил, что Мелания буквально "считает минуты до развода".

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Накануне стало известно, что на президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джо Байден. Трамп заявил, что "выборы еще не окончены" и что он намерен оспаривать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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Дональд Трамп пересчет Мелания Трамп Выборы президента США-2020
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