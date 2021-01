Это не Америка: мировые лидеры о штурме Конгресса США

Фото: Reuters

Штурм Конгресса США сторонниками Дональда Трампа вызвал шок в мировом сообществе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба относительно сцен в Вашингтоне высказал уверенность, что американская демократия преодолеет этот вызов:

"Необходимо как можно скорее восстановить верховенство закона и демократические процедуры. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".

Concerning scenes in Washington, D.C. Im confident American democracy will overcome this challenge. The rule of law & democratic procedures need to be restored as soon as possible. This is important not only for the U.S., but for Ukraine and the entire democratic world as well. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

А британский премьер Борис Джонсон считает штурм Капитолия позорным:

"То, что происходит в американском Конгрессе, – позор! Соединенные Штаты стоят на страже демократии во всем мире. И сейчас как никогда важно мирно передать власть избранному президенту".

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Атакой на демократию и верховенство права назвал события в Вашингтоне главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. В своем Twitter он призвал уважать результаты выборов президента.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

На том же настаивает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан:

"Насилие против американских институтов – серьезная атака на демократию. Я их осуждаю. Необходимо уважать волю и голос американского народа".

Les violences contre les institutions américaines sont une atteinte grave contre la démocratie. Je les condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent etre respectés. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

Шок и беспокойство событиями в США выразила и Канада.

"Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах, нашем ближайшем союзнике и соседе. Насилие никогда не сможет подавить волю народа. Демократию в США необходимо поддерживать – и так и будет", написалпремьер-министр страны Джастин Трюдо.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld – and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

Генсек ООН Антониу Гутерриш был "опечален" событиями в Капитолии США, заявил его пресс-секретаря Стефан Дюжаррик:

"В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушали своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона".

"Расстроен новостями о беспорядках и насилии в Вашингтоне. Нельзя допустить, чтобы демократический процесс был подорван незаконными протестами", написал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests. — Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2021

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вчерашнее буйство в Капитолии "позорным актом":

"Я не сомневаюсь, что американская демократия восторжествует – так было всегда".

PM Netanyahu: 'Lawlessness and violence are the opposite of the values we know Americans and Israelis cherish.



The rampage at the Capitol yesterday was a disgraceful act that must be vigorously condemned.



I have no doubt that American democracy will prevail – it always has." — PM of Israel (@IsraeliPM) January 7, 2021

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази:

"Я уверен, что американский народ и его избранные представители будут знать, как отразить это нападение, и будут продолжать защищать ценности, на которых были основаны Соединенные Штаты".

2/2

I am sure that the American people and their elected representatives will know how to fend off this attack and will continue to defend the values on which the United States was founded. — – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) January 7, 2021

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении подчеркнул:

"То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии".

Читайте также: Трамп с оружием, Assassin's Creed и Бэйн. Яркие мемы о штурме Капитолия в США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил:

"Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и прекратить топтать демократию".

Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. (2) — Heiko Maas (@HeikoMaas) January 6, 2021

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал насильственные протесты в Вашингтоне "шокирующими сценами" и заявил, что нужно уважать результаты демократических выборов в США.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

"Я с беспокойством слежу за новостями, которые поступают с Капитолийского холма в Вашингтоне. Я верю в силу американской демократии. Новое президентство Джо Байдена преодолеет это время напряженности, объединив американский народ", написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

The US Congress ratifies the victory of @JoeBiden after a fateful day. Yesterday's attack on Capitol Hill has only succeeded in reaffirming the principles we share. Spain will work with the United States for a more just world and the triumph of democracy over extremism. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 7, 2021

С призывами обеспечить мирную передачу власти и уважать демократические ценности выступили также министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы правительств Чехии, Канады Швеции, Норвегии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.

Напомним, в попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа смели кордоны полиции и ворвались в здание Капитолия. Там проходило заседание обеих палат американского Конгресса, которые утверждали результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

Служба безопасности эвакуировала конгрессменов на военную базу, с которой они вернулись в здание Капитолия после наведения порядка.

В настоящее время работа Конгресса восстановлена. Законодательный орган подтвердил победу Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.

