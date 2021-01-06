Реакция Украины на захват Капитолия в Вашингтоне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в США, которые вспыхнули на фоне выборов.

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Об этом он написал в Twitter.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира", – написал Кулеба.

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