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Реакция Украины на захват Капитолия в Вашингтоне

6 января, 23:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в США, которые вспыхнули на фоне выборов.

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Об этом он написал в Twitter.

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"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира", – написал Кулеба.

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