Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)

Ярко-красная сыпь появилась через четыре дня после вакцинации

В США у 74-летнего мужчины через четыре дня после вакцинации американской прививкой Johnson & Johnson на большей части тела начала слезать кожа и появилась ярко-красная сыпь.

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Об этом пишет Daily Mail.

Врачи выяснили, что состояние кожи действительно было чрезвычайно редким побочным эффектом вакцины.

Но пятно, как правило, представляет собой безобидный ответ иммунной системы на укол, который исчезает в течение недели. Мужчина смог вернуться домой после пяти дней в больнице, когда выздоровел.

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Такие реакции также были обнаружены у людей, получивших вакцину против столбняка, ветряной оспы и вакцину MMR (корь, эпидемический паротит, краснуха).

Дерматологи и аллергологи называют побочный эффект замедленной кожной гиперчувствительностью.

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Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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