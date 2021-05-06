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Решительная поддержка: США приняли приглашение на Крымскую платформу

6 мая, 17:43

Виталий Семченко Виталий Семченко

Госсекретарь Энтони Блинкен от имени президента Джо Байдена подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины

/ Фото: МИД Украины

США приняли приглашение присоединиться к предстоящему саммиту "Крымская платформа".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен от имени президента Джо Байдена подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Он показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформе и принять участие в ее учредительном саммите", – сказано в сообщении.

Что такое "Крымская платформа"?

Это международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России и ее администрации из оккупированного Крыма.

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"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый – политический, к нему присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.

Первый саммит запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в в нем примут, в частности, председатель Евросовета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Напомним, в ночь на 6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи, перед приездом Блинкена в Киеве полностью перекрыли Михайловскую площадь.

Все подробности визита американского госсекретаря в Украину – читайте в материале "Сегодня".

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