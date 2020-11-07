Республиканцы собирают 60 млн долларов для судебных дел Трампа

Также недавно штаб Трампа запросил 100 миллионов долларов

В США сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали сбор средств на его судебные тяжбы в борьбе за избрание на второй срок.

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О сборе средств объявил Национальный комитет Республиканской партии, передает NDTV.

Для того чтобы собрать 60 миллионов долларов республиканцы обратились к спонсорам.

Ранее штаб Трампа запросил 100 миллионов долларов.

Кампания Трампа подала иски в нескольких штатах после выборов, в которых президент выступил против Джо Байдена.

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Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может говорить о своей победе до тех пор, пока не закончатся разбирательства в судах.

Ранее мы писали, что команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.

Также сообщалось, что в штабе республиканца отказались верить в победу Байдена в Неваде, Аризоне, Джорджии и Пенсильвании, поэтому заявили о переизбрании Трампа на выборах.

В то же время часть советников президента США Дональда Трампа считают его поражение на выборах делом решенным.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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