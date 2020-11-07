Республиканцы собирают 60 млн долларов для судебных дел Трампа

В США сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали сбор средств на его судебные тяжбы в борьбе за избрание на второй срок.
О сборе средств объявил Национальный комитет Республиканской партии, передает NDTV.
Для того чтобы собрать 60 миллионов долларов республиканцы обратились к спонсорам.
Ранее штаб Трампа запросил 100 миллионов долларов.
Кампания Трампа подала иски в нескольких штатах после выборов, в которых президент выступил против Джо Байдена.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может говорить о своей победе до тех пор, пока не закончатся разбирательства в судах.
Ранее мы писали, что команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.
Также сообщалось, что в штабе республиканца отказались верить в победу Байдена в Неваде, Аризоне, Джорджии и Пенсильвании, поэтому заявили о переизбрании Трампа на выборах.
В то же время часть советников президента США Дональда Трампа считают его поражение на выборах делом решенным.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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