Республиканцы в Конгрессе требуют немедленно вернуть санкции против Nord Stream 2

Законодатели отметили, "чем дольше администрация Байдена будет тянуть, тем больше будет усиливаться злонамеренное влияние Путина по всей Европе"

Республиканцы требуют вернуть санкции против Nord Stream 2 / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Представители Республиканской партии призвали американскую власть отменить решение об отказе от введения санкций против Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента.

"Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций, весьма проблематично", – сказано в документе.

По мнению конгрессменов, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами", полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

Отмечается, что именно у этих союзников и партнеров возникают самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с газопроводом.

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"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций – Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", – говорится в письме.

Законодатели отметили: "чем дольше администрация Байдена будет тянуть, тем больше будет усиливаться злонамеренное влияние Путина по всей Европе".

Как сообщалось ранее, высокопоставленная команда немецких переговорщиков посетит Вашингтон для обсуждения перспектив газопровода "Северный поток– 2".