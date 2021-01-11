Республиканцы заблокировали резолюцию об импичменте Трампа

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне беспорядков.

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Об этом сообщает агентство Associated Press.

Демократы предложили одобрить резолюцию единогласно без поименного голосования, но республиканцы не согласились с этим. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник, 12 января.

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Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин (от штата Мэриленд), призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент.

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Напомним, Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Главу государства обвиняют в "подстрекательстве к мятежу".

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария.

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