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Рейтинг Байдена впервые опустился до 50%

26 июля 2021 10:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президента перестают поддерживать сторонники демократов – еще в начале года рейтинг среди них был 98%, а сейчас – 90%

Джо Байден

Джо Байден / Фото: REUTERS/Leah Millis

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту президента США впервые опустился до 50%. В июле он опустился на 6%.

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Результаты опроса опубликовала компания Gallup.

45% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена, 5% опрошенных еще не сформировали мнение. С момента вступления в должность президента США это самый низкий рейтинг для Байдена.

При этом работу Байдена одобряют 90% сторонников Демократической партии, около 12% сторонников республиканцев и 48% американцев, не симпатизирующих ни той, ни другой партии.

Gallup отмечает, что рейтинг Байдена падает именно среди сторонников демократов – в январе-феврале его поддерживали около 98-96% в этой категории граждан.

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"Это происходит, когда прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса буксует, замедляется темп вакцинации и число случаев заражения COVID-19 растет", – пишет Gallup.

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Опрос проводили с 6 по 21 июля среди более чем 1000 совершеннолетних американцев.

Напомним, ранее в США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по Донбассу.

Кроме того, Белый дом пригласил президента Украины Владимира Зеленского с визитом.

О чем еще говорят в Украине и мире, узнайте из выпуска "Сегодня":

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