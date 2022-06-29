Резников поговорил с главой Пентагона – что обсудили

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Они обсудили очередной пакет военной помощи для Украины от стран – членов НАТО.
Об этом Резников сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, Остин подтвердил решительную поддержку НАТО в борьбе Украины за свободу и независимость:
"Накануне Саммита НАТО у меня была телефонная беседа с моим другом главой Пентагона Ллойдом Остином III. Он подтвердил решительную поддержку НАТО в борьбе Украины за свободу и независимость", – заявил Резников.
Глава Минобороны Украины отметил, что они также обсудили еще один пакет военной помощи Украине от стран – членов Альянса.
"Продолжение следует", – подчеркнул министр.
Дополнительная помощь Украине
США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Вашингтон стремится помочь Киеву защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость и восстановление нашей страны. Об этом сообщила новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter.
Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.
"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.
Ранее мы рассказывали, что США и их союзники готовы удовлетворить все потребности Украины в вооружении для противостояния войне, которую развернула Россия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.