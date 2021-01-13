Резолюция об импичменте Трампа прошла предварительное голосование

Палата представителей два часа будет обсуждать все "за" и "против" резолюции

В Палате представителей Конгресса США состоялось процедурное голосование по резолюции, которая касается второй процедуры импичмента в отношении действующего президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает NBC.

Таким образом, законодатели поддержали проведение двухчасовых дебатов. За это время демократы, которые поддерживают импичмент, и республиканцы, которые выступают против, попытаются убедить друг друга в собственной правоте.

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После этого состоится итоговое голосование, по результатам которого резолюция об импичменте Дональда Трампа будет принята либо отклонена Палатой представителей. После этого резолюцию передадут для рассмотрения и голосования в Сенате.

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На данный момент конгрессмены приступили к дебатам по импичменту.

"Он должен уйти, он представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинив Трампа в провоцировании участников штурма Капитолия 6 января.

Демократы в Палате представителей пытаются инициировать процедуру импичмента, обвинив президента в "подстрекательстве к вооруженному мятежу". Именно так они расценили выступление Дональда Трампа перед протестующими перед зданием Конгресса.

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Ранее они предлагали вице-президенту Майку Пенсу инициировать отставку президента, признав его недееспособным, однако тот отказался.

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