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Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

26 января, 03:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Процесс импичмента может начаться 8 февраля

Резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа представители палаты Конгресса США передали в Сенат.

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Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что процесс импичмента Трампа начнется 8 февраля. Экс-президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

В свою очередь Трамп продолжает собирать полную команду юристов для своего дела об импичменте.

Президент США Джо Байден отметил, что процесс импичмента Трампа должен произойти в любом случае.

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Напомним, экс-президент США Дональд Трамп нанял себе адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте.

Ранее мы также писали, что Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

Также Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США Дональд Трамп импичмент Трампа
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