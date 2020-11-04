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Результатов подсчетов голосов придется ждать долго – Байден

4 ноября, 08:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Джо Байден заявил, что находится на верном пути

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он отметил, что готов выиграть. Сейчас продолжается подсчет голосов избирателей.

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"Мы знали, что это продлится долго, но кто знает, сколько времени уйдет теперь для получения результатов. У нас результаты хорошие, мы ими довольны. Мы на верном пути к победе, мы готовы выиграть эти выборы. Нам помогла беспрецедентная явка избирателей, которые голосовали по почте. Теперь нам предстоит тяжелая работа подсчета всех этих голосов. И мы должны обеспечить подсчет каждого голоса, учесть каждый бюллетень", – сказал Байден.

Ранее мы сообщали, что социологи выяснили пол и этническую принадлежность сторонников кандидатов в президенты. За представителя Демократической партии Джо Байдена активнее отдают свои голоса женщины. В то же время действующий президент Трамп лидирует среди мужчин.

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Также мы писали, какие штаты поддерживают Трампа и Байдена. Действующий президент должен победить в 19 штатах, а Байден в 18-ти. Но есть еще 13 самых "сложных" штатов, от которых будет зависеть победа на выборах.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США обращение Джо Байден Выборы президента США-2020
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