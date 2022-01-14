РФ ищет повод для вторжения в Украину: у Байдена сделали тревожное заявление

Салливан сравнил ситуацию с 2014 годом, когда агрессор действовал так же

Джейк Салливан предупредил Украину. Коллаж "Сегодня"

Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию. Об этом сказал на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что Россия разместила десятки тысяч военнослужащих в Украине и вокруг нее, а также на оккупированной территории Украины, поэтому угроза военного вторжения все еще высока.

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"Наше разведывательное сообщество выяснило, что Россия ищет повод для вторжения, в т.ч. с помощью диверсий и информационных операций. Украину могут обвинить в подготовке к нападению на российские войска на востоке Украины. Мы наблюдали такой сценарий развития событий в 2014 году, и он вновь готовится", – сказал Салливан.

Советник Байдена заверил, что США и европейские союзники готовы к любым непредвиденным обстоятельствам со стороны России.

"Если российские военные перейдут границу Украины, чтобы захватить территорию, мы считаем, что это дальнейшее вторжение в Украину, это вызовет реакцию со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества… У России есть возможность сесть за стол переговоров. Если Россия решит пойти другим путем, мы ответим соответствующим образом", – подчеркнул он.

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Вторжение России

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.

Тем временем замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. А все из-за того, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО по нерасширению Альянса.