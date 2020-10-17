РФ не хочет уменьшать объемы ядерного оружия: в США отказались от предложения Путина

В Белом доме отклонили предложение президента России Владимира Путина продлить строк ядерного договора еще на один год без замораживания ядерных боеголовок.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что такое решение приняли из-за того, что Россия отказалась выполнять условия США: ограничить количество всех ядерных боеголовок на этот период.
"Сегодняшний ответ президента Путина о продлении срока действия нового СНВ без замораживания ядерных боеголовок – провал", – сказал советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Также администрация Трампа настаивает на том, чтобы Китай также присоединился к договору, который ограничивает Соединенные Штаты и Россию 1550 ядерными боеголовками. Строк действия договора истекает 5 февраля.
Напомним, недавно Россия запустила космический спутник-оружие. В США и Великобритании резко отреагировали на это.
В свою очередь в США показали свое "оружие судного дня". Министерство обороны США раскрыло внешний вид пусковой установки гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк