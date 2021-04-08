РФ перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года – США

Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.
Псаки напомнила, что пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе.
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"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - добавила представитель Белого дома.
Тем временем CNN со ссылкой на источники сообщает, что США на фоне "роста активности" РФ рассматривают возможность направить в ближайшие недели корабли в Черное море.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Россия подтянула войска к границам нашей страны.
Отметим, на фоне стягивания войск к украинской границе Россия объявила масштабную проверку боеготовности всей своей армии.
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