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РФ перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года – США

8 апреля, 20:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Соединенные Штаты могут направить военные корабли в Черное море

Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки напомнила, что пять украинских военнослужащих были убиты только на этой неделе.

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"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - добавила представитель Белого дома.

Тем временем CNN со ссылкой на источники сообщает, что США на фоне "роста активности" РФ рассматривают возможность направить в ближайшие недели корабли в Черное море.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Россия подтянула войска к границам нашей страны.

Отметим, на фоне стягивания войск к украинской границе Россия объявила масштабную проверку боеготовности всей своей армии.

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