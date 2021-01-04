Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. США

России будет больно: Байден уже готовит новые санкции

4 января, 11:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сразу после инаугурации новый президент собирается наказать Кремль за кибератаки

Следующая американская администрация собирается отомстить России за хакерскую атаку на американские правительственные учреждения в прошлом месяце, которая оказалась гораздо масштабнее, чем считали изначально.

Реклама

Об этом сообщил в эфире CNN кандидат на должность советника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, одной из первых задач Байдена после его прихода к власти станет выяснение цели атаки и нанесенного ею ущерба, чтобы заставить россиян заплатить за эти действия. Также Вашингтон усилит меры по кибербезопасности

"Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите", — сказал Джейк Салливан.

В тренде
В Турции жестоко убили украинку (фото)

Напомним, официально администрация действующего президента Дональда Трампа пока что не выдвигала обвинения в адрес Кремля насчет декабрьской кибератаки.

Реклама

Изначально сообщалось об атаке на несколько десятков компьютерных сетей американских учреждений и компаний. Однако накануне газета The New York Times опубликовала новые, сведения, согласно которым пострадали не менее 250 сетей, включая Министерство финансов США, Госдеп, Министерство энергетики и частично Пентагон.

А как Евросоюз давит санкциями на Россию, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

санкции санкции против России Джо Байден российские хакеры хакерская атака Джейк Салливан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять