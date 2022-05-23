России не удастся сорвать поставки оружия в Украину — Салливан

США и Украина имеют устойчивую цепь поставки оружия

Салливан убежден, что РФ не сорвет поставки оружия/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Белом доме считают, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам предоставлять военную помощь Украине.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепь поставки оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не остановит военную помощь, которую мы оказываем", — отметил Салливан.

Он сказал об этом, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что российские войска якобы уничтожили крупную партию западного оружия. Советник Белого дома уточнил, что не располагает подобной информацией и не консультировался по этому поводу с украинской стороной.

США готовы дать оружие Молдове

США готовы предоставить оружие Молдове, если придет такой запрос. Это поможет стране, если на нее решит напасть российский президент Владимир Путин. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс на пресс-конференции в Кишиневе.

"Моя позиция заключается в том, что нам нужно поговорить с молдавским правительством. Я не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", — сказал Микс.

Он отметил, что "диалог идет" и решения будут приниматься "коллективно" между союзниками, причем Молдова является одним из лучших союзников США.

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"Одна из причин успеха Украины и успеха региона в том, что мы будем работать вместе. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы заставить всех наших союзников работать вместе в один голос и в одном направлении, чтобы Путин не продолжил свои вторжения в другие страны", – отметил председатель комитета.

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