Россия фабрикует провокации — Блинкен уличил Кремль во лжи

Госсекретарь США заявил, что обвинения в адрес Украины противоречат всякой логике

Энтони Блинкен ответил на заявления России об Украине / Фото: Reuters, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Утверждения о том, что Украина каким-либо образом угрожает России, абсолютно неправдивы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит, а чего не происходит. И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран", — сказал он в интервью "Дождю".

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Блинкен отметил, что заявления о том, что якобы Украина хочет вернуть Донбасс силой, абсолютно нелогичны.

"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние 8 лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике. И, к сожалению, как мы видим сейчас, все складывается именно так, как я говорил несколько дней назад на Совете безопасности ООН. Есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире — в Украину", — сказал он.

Блинкен отметил, что шантаж России не способствует решению проблемы.

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"Мы полностью готовы работать над этим. Но делать все это с дулом пистолета, приставленным к виску Украины, когда 150 000 российских военных находятся к северу, к востоку и к югу от границы — очень сложно добиваться прогресса в такой обстановке", — сказал он.

Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может подготовиться к вторжению в любое время, но Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил: НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.

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