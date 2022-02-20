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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Россия фабрикует провокации — Блинкен уличил Кремль во лжи

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 февраля, 12:21
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Госсекретарь США заявил, что обвинения в адрес Украины противоречат всякой логике
Энтони Блинкен ответил на заявления России об Украине
Энтони Блинкен ответил на заявления России об Украине / Фото: Reuters, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Утверждения о том, что Украина каким-либо образом угрожает России, абсолютно неправдивы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит, а чего не происходит. И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран", — сказал он в интервью "Дождю".

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Блинкен отметил, что заявления о том, что якобы Украина хочет вернуть Донбасс силой, абсолютно нелогичны.

"А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние 8 лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике. И, к сожалению, как мы видим сейчас, все складывается именно так, как я говорил несколько дней назад на Совете безопасности ООН. Есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире — в Украину", — сказал он.

Блинкен отметил, что шантаж России не способствует решению проблемы.

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"Мы полностью готовы работать над этим. Но делать все это с дулом пистолета, приставленным к виску Украины, когда 150 000 российских военных находятся к северу, к востоку и к югу от границы — очень сложно добиваться прогресса в такой обстановке", — сказал он.

Угроза вторжения России

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может подготовиться к вторжению в любое время, но Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил: НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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