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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Россия может начать новое наступление в Украине в ближайшие дни – Пентагон

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 апреля, 08:27
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В США считают, что следующая фаза войны стартует в начале следующей недели
В Пентагоне заявили о скором начале нового этапа наступления России
В Пентагоне заявили о скором начале нового этапа наступления России / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны США считают, что Россия может вскоре начать новое наступление. Такие выводы сделали после того, как удару подвергся Киев.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

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По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Официальные лица на условиях анонимности, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы их хватило, когда наступление усилится. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни, добавили они.

РФ усилила атаки на украинские города

Такие заявления представителей Пентагона последовали за взрывами, которые прогремели на окраине столицы Украины Киева рано утром в субботу. В результате удара по Дарницкому району один человек погиб, несколько человек получили ранения.

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Кроме того, в субботу в результате ракетных ударов по Харькову погибли три человека и 34 получили ранения.

Также в субботу Львов подвергся воздушному налету. Сообщений о пострадавших не поступало.

Американский телеканал отмечает, что атаки были совершены после того, как министерство обороны России пообещало увеличить количество ракетных ударов после того, как в четверг затонул ее флагманский корабль "Москва" в Черном море.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!

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