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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Россия отстает от своего графика наступления на Донбассе – Пентагон

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 апреля, 09:26
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Военные РФ на Донбассе столкнулись с жестким сопротивлением со стороны ВСУ
Россияне сейчас действуют осторожнее и пытаются не повторить того, что было под Киевом
Россияне сейчас действуют осторожнее и пытаются не повторить того, что было под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная кампания России на востоке Украины продвигается медленнее, чем это было запланировано Кремлем. Об этом заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, передает DW.

"Мы считаем и оцениваем, что они (российская армия. – Ред .) отстают от графика того, чего они пытаются достичь на Донбассе", – рассказал он.

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По его словам, Кремль планировал, что ее войска сейчас должны были продвинуться гораздо дальше на востоке страны, однако армия РФ столкнулась с жестким сопротивлением.

Представитель Пентагона отметил, что действия россиян свидетельствуют о том, что они "продолжают создавать условия для постепенного, масштабного и длительного наступления".

К тому же в Пентагоне считают, что россияне сейчас действуют осторожнее и стараются не отходить слишком далеко от их линий поставки, чтобы "не совершать те же ошибки, которые они совершили в Киеве".

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По оценке минобороны США, россияне "по меньшей мере на несколько дней" отстают от собственного плана наступления на Донбассе.

Значимость 9 мая для РФ

В России 9 мая празднуется День победы во Второй мировой войне. На Западе отмечают День памяти и примирения днем ранее, 8 мая. Ранее СМИ заявляли, что президент России Владимир Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и провести там "парад", чтобы продемонстрировать успехи в Украине.

В самой России началась подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

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Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.

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4
Танки 1008
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ББМ 2445
ББМ
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Артиллерия 436
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Средства ПВО 77
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РСЗО 151
РСЗО
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