Россия персонально ударила по близким людям Байдена

В РФ заявили, что санкции стали ответом на расширяющиеся антироссийские санкции

Россия ввела новые санкции против США. Фото: коллаж "Сегодня"

В МИД России опубликовали новый санкционный список в отношении граждан США. В него попали дочь и жена президента Джо Байдена. В РФ заявили, что санкции стали ответом на расширяющиеся антироссийские санкции.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, под ограничения попали участники группы "Макфол-Ермак", которая, по мнению МИД, якобы "занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций". Им бессрочно закрыт въезд в Россию.

В список также включены дочь президента США Эшли Байден и жена Джилл Байден. Кроме того, в санкционный список попали профессоры Стенфордского университета Ларри Даймонд, Кэтрин Стоунер и Френсис Фукуяма, основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете Джефри Зонненфельд, профессор Йельского университета Лэстер Краун, сенаторы США и другие политики и общественные деятели.

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Жена и дочь Байдена попали в санкционный список РФ

Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Российская Федерация ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В "черный список" попали в общей сложности 13 американских чиновников. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Под санкции попали:

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Джо Байден;

госсекретарь Энтони Блинкен;

глава Пентагона Ллойд Остин;

председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;

помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

сын президента США Хантер Байден;

бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Ранее мы рассказывали, что российские производители чая и кофе могут ожидать серьезных проблем с поставками сырья из-за санкций, ведь практически все, что используется – импортное.