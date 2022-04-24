Россия скрывает влияние санкций на свою экономику. О чем пишут западные СМИ

Мировые издания рассказывают, что происходит в Украине и РФ

Кремль скрывает информацию о последствиях санкций / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина успешно отражает атаки российских войск на Донбассе, а между тем некоторые страны ЕС продолжают поставлять России оружие, несмотря на эмбарго. Обо всем этом пишут мировые СМИ.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Кремль скрывает данные по экономике

Россия запрещает публикацию экономических данных, скрывая влияние западных санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal. Власти прекратили публиковать данные о государственном долге, статистике торговли и добыче нефти. На минувшей неделе отделение российского министерства энергетики, обнародующее ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило, что ограничивает "распространение информации, которая может быть использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников".

Отключение не полное: правительство по-прежнему публикует основные цифры, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и множество других данных. Но размах релизов сузился.

"Ограниченные данные означают, что Вашингтон и Брюссель будут менее проинформированы о том, бьют ли их санкции по российской экономике, что усложняет поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций", — говорится в публикации.

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Санкции против Абрамовича

Bloomberg сообщает, что американские чиновники вновь призывают ввести санкции против российского олигарха Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в российско-украинских переговорах после его недавней поездки в Киев.

Абрамович не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в той поездке, а разговаривал с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, по словам трех людей, знакомых с дискуссиями, которые просили не называть их имен, поскольку переговоры были частными. Зеленский все более пессимистично относится к переговорам о прекращении войны после увиденных свидетельств зверств россиян в таких городах, как Буча и Мариуполь, заявили два источника.

Когда стало ясно, что переговоры не продвигаются, старшие советники Белого дома усилили давление с целью введения санкций, разработанных несколько недель назад, по словам людей, знакомых с точкой зрения администрации.

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Украина успешно отбила атаки России на Донбассе

Украина отразила многочисленные нападения России на линии столкновения на Донбассе на этой неделе, сообщает Reuters со ссылкой на данные британской разведки. Несмотря на то, что Россия достигла определенных территориальных достижений, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло значительные затраты российским силам.

"Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", – говорится в сообщении разведки.

Медведев издевается над Европой

Der Spiegel пишет, что соратник Путина Медведев высмеивает газовую зависимость Европы с клоунскими смайликами. Экс-президент РФ Медведев публично издевается над Европой и "дает неделю Европе без российского газа".

Россия потребовала платить ей за газ в рублях. Согласно директиве Еврокомиссии, компании Евросоюза могут продолжать платить за российский газ в евро или долларах и открывать для этого счет в Газпромбанке, не нарушая санкции ЕС.

"Мы ценим "последовательность и принципиальность европейских партнеров", – написал Медведев в Telegram в субботу вечером, добавив заплаканный смайлик и клоунский эмодзи.

В ЕС, несмотря на эмбарго, поставляли оружие России

The Telegraph пишет, что страны ЕС в обход эмбарго снабжали оружие России на сотни миллионов евро. Франция, Германия и ряд других стран продали Москве оружие на 350 млн. евро, используя лазейку в эмбарго ЕС, введенном в 2014 году.

78% общего объема поставок пришлось на немецкие и французские компании, которые в 2015-2020 годах снабдили Россию военной техникой более чем на 273 млн евро.

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