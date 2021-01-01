Российские хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

В компании утверждают, что злоумышленники не успели никому навредить

Связанные с российскими властями хакеры, которых подозревают в масштабном взломе корпоративных и правительственных систем США, вероятно, получилм доступ ко внутренним системам корпорации Microsoft и исходному коду, который используется для создания программных продуктов.

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Об этом со ссылкой на компанию сообщает "Радио Свобода".

В Microsoft заявили, что хакеры получили доступ к нескольким внутренним аккаунтам и смогли только просмотреть исходный код, но не получили возможности вносить в него изменения.

В то же время в компании не уточнили, какую именно часть исходного кода просмотрели хакеры.

Издание отмечает, что информация, указывающая на то, что новая информация о том, что хакеры получили доступ ко внутренним системам Microsoft поднимает вопрос о намерениях хакеров.

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В компании же утверждают, что до того, как ситуация "была расследована и исправлена", никаких изменений злоумышленники внести не успели.

"Этои инцидент не представляет угрозы для безопасности наших услуг или каких-либо данных клиентов, но мы желаем быть открытыми и делиться тем, что узнали, борясь с тем, что, как мы считаем, является очень опасным субъектом, поддерживаемым государством", – заявили в Microsoft.

Ранее Microsoft признала, что загрузила преобразованное хакерами программное обеспечение от компании SolarWinds, подобно многим другим компаниям и правительственным учреждениям США.

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