Українська
$ 27,87
33,89
  1. Мировые новости
  2. США

Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – СМИ

15 декабря, 00:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Россия отрицает свою причастность к атакам

Хакеры, которые предположительно работают на российское правительство, совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям.

Реклама

Как пишет Washington Post, Министерство внутренней безопасности является третьим федеральным агентством, которое стало жертвой крупной кампании кибершпионажа со стороны российского правительства.

Эксперты предположили, что характер атак указывает на то, что злоумышленники были нацелены на особо важные цели.

Также 13 декабря российские хакеры взломали и Министерство торговли США.

В тренде
Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

В то же время Россия отрицает свою причастность к атакам.

Реклама

Ранее также сообщалось о кибератаке на ведущую американскую компанию по кибербезопасности FireEye, из-за чего украинский СНБО заявил о повышении уровня киберугроз для информационных систем Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США хакеры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срокСША
В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer
В США разрешили вакцину от коронавируса PfizerСША
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиковСША
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША
Трамп продолжает бороться за Джорджию: требует проверить подписи
Трамп продолжает бороться за Джорджию: требует проверить подписиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять