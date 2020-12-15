Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – СМИ

Хакеры, которые предположительно работают на российское правительство, совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям.
Как пишет Washington Post, Министерство внутренней безопасности является третьим федеральным агентством, которое стало жертвой крупной кампании кибершпионажа со стороны российского правительства.
Эксперты предположили, что характер атак указывает на то, что злоумышленники были нацелены на особо важные цели.
Также 13 декабря российские хакеры взломали и Министерство торговли США.
В то же время Россия отрицает свою причастность к атакам.
Ранее также сообщалось о кибератаке на ведущую американскую компанию по кибербезопасности FireEye, из-за чего украинский СНБО заявил о повышении уровня киберугроз для информационных систем Украины.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк