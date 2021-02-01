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Российский бомбардировщик близко пролетел возле эсминца США (видео)

1 февраля, 16:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американцы патрулируют район Черного моря и сняли на видео опасный маневр россиян

Российский бомбардировщик Су-24 пощекотал нервы американским военным на эсминце Donald Cook, который дежурит в Черном море. Самолет РФ прошел на сверхнизкой высоте рядом с кораблем.

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Об этом сообщает Twitter Шестого флота ВМС США.

Американцы находятся в Черном море для поддержки союзников по НАТО и обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Но россияне снова устроили провокацию.

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"В воскресенье эсминец "Дональд Кук" находился в международных водах Черного моря, а рядом с ним низко пролетел российский Су-24", – говорится в сообщении.

Видео: c6f.navy.mil

Напомним, в ноябре прошлого года случился опасный инцидент в заливе Петра Великого (Японское море). В Минобороны РФ утверждали, что американский корабль "Джон Маккейн" вторгся на российскую территорию на два километра, и российский корабль пошел на перехват. Россияне даже пригрозили применением таранного маневра. Мы разбирались, к чему тогда мог привести таран россиянами "Джона Маккейна".

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Россия США корабль эсминец бомбардировщик

Источник: Сегодня

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