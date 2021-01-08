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Российского хакера посадят на 12 лет в США

8 января, 09:49

Ольга Литвин Ольга Литвин

Мошенник также выплатит компенсации потерпевшим

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Федеральный суд Манхэттена приговорил к 12 годам заключения 37-летнего москвича Андрея Тюрина.

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Об этом сообщает BBC.

Российского хакера признали виновным в хищении личных данных "почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы".

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Финансовые потери американских компаний от преступлений, в которых Тюрин сыграл ключевую роль, превысили 19 млн долларов.

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Российский хакер согласился возместить потерпевшим ущерб. 6 апреля суд озвучит окончательную сумму компенсаций.

В сентябре 2018 года власти Грузии экстрадировали российского хакера в США по запросу американских властей. С тех пор Тюрин находится под стражей.

Напомним, связанные с российскими властями хакеры, которых подозревают в масштабном взломе корпоративных и правительственных систем США, получили доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и исходному коду, который используется для создания программных продуктов.

Кроме того, в Соединенных Штатах не сомневаются, что в правительстве и службах безопасности России есть те, кто имеет отношение к непрекращающимся кибератакам и кампании по влиянию на принимаемые в США решения.

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Россия США суд хакер Нью-Йорк взлом хищение
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