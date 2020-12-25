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Рождество в космосе: как международный экипаж поздравляет близких (фото)

25 декабря, 23:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У космонавтов будет праздничный обед

В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие праздники отмечаются немного иначе, но несмотря ни на что, даже в космосе их празднуют.

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Как пишет CNN, у международного экипажа на Рождество будет праздничный обед, а астронавты будут звонить домой, чтобы поговорить с друзьями и семьей.

Фото: NASA

Фото: NASA

В международный экипаж входят астронавты NASA Кейт Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер-младший и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи и российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков.

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"Я очень счастлив быть на космической станции в этом году, потому что могу поделиться американскими традициями с моими международными товарищами по команде", – сказал Уокер.

Вместе команда поделилась праздничным посланием и исполнила серенаду в своих центрах управления полетами по всему миру.

К слову, в Центре управления полетами NASA рассказали, какой обед был у экипажа SpaceX Crew-1 перед отправкой в космос.

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Рождество NASA космос
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