"Рутина обернулась против нас": Time назвал 2020 год худшим в истории

Чувство беспомощности было самой большой проблемой в 2020 году

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории. За этот год произошло много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго.

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Как пишет журнал, самой большой проблемой в 2020 году было чувство беспомощности.

Кроме коронавируса, который буквально атаковал мир и стал причиной огромного количества бед – смерти, подавленного состояния людей, экономического и гуманитарного кризис, журнал напомнил о пожарах в Австралии и антирасистских протестов в США.

"Этот год не был так же захватывающим, как вымышленный апокалипсис. Повседневная жизнь, кроме того, что она было пронизано болью, была безумно обычной, а рутина обернулась против нас", – говорится в статье Time.

Журнал опубликовал обложку, которая точно описывает весь карантинный 2020 год.

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Фото: Time/Instagram

Ранее агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере в этом году.

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