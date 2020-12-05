"Рутина обернулась против нас": Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории. За этот год произошло много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго.
Как пишет журнал, самой большой проблемой в 2020 году было чувство беспомощности.
Кроме коронавируса, который буквально атаковал мир и стал причиной огромного количества бед – смерти, подавленного состояния людей, экономического и гуманитарного кризис, журнал напомнил о пожарах в Австралии и антирасистских протестов в США.
"Этот год не был так же захватывающим, как вымышленный апокалипсис. Повседневная жизнь, кроме того, что она было пронизано болью, была безумно обычной, а рутина обернулась против нас", – говорится в статье Time.
Журнал опубликовал обложку, которая точно описывает весь карантинный 2020 год.
Ранее агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере в этом году.
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