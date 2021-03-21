Сам себе Facebook и Twitter: Трамп создает собственную соцсеть

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, аккаунты которого были заблокированы Twitter и Facebook после штурма его сторонниками Капитолия, планирует запустить собственную платформу через два-три месяца.

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Об этом сообщил один из его советников, передает Reuters.

По словам представителя избирательной кампании Трампа 2020 года Джейсона Миллера, экс-президент снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью переиграет" нынешнюю ситуацию.

Агентство отмечает, что никаких дополнительных подробностей Миллер не сообщил, также молчат пока и в Trump Organization.

Отметим, ранее Facebook, который в январе приостановил работу аккаунта Трампа на неопределенный срок, попросил свой независимый надзорный совет решить, должен ли запрет оставаться в силе.

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Напомним, 7 января Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за столкновений в Капитолии 6 января, приведших к смертям, которым предшествовали призывы "защитить честность выборов" действующего президента.

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