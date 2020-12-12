Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. США

Самая дорогая проститутка США подала в суд на Неваду из-за локдауна

12 декабря, 05:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Элис Литтл обвинила власти штата в том, что она лишилась легального дохода

Во время карантина из-за коронавируса без работы остались даже "девочки по вызову". В связи с этим самая дорогая проститутка США – Элис Литтл – подала в суд на штат Невада, в котором ее заработок легализован.

Реклама

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Она обвинила власти штата в отсутствии заказов и, как следствие, своей финансовая нестабильности.

По мнению женщины, несправедливо, что публичные дома закрыты, а массажные спа-салоны, в которых предлагают интим, работают.

В тренде
Во Франции мужчина с ножами напал на полицейских – есть раненые

Элис Литтл хочет вернуться к легальному заработку, поскольку, по предварительным подсчетам, ежегодно она получает около миллиона долларов.

Видео: Сегодня
Реклама

Напомним, что из-за локдауна проститутки пострадали не только в США. В июле работницы секс-индустрии в Германии провели демонстрацию, требуя открыть борделей, чтобы они могли снова оказывать свои услуги.

В целом же последствия пандемии для американской экономики будут ужасающими, считает экономист Джанет Йеллен, которую избранный президент Джо Байден намерен выдвинуть на пост следующего министра финансов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США проституция проститутка коронавирус пандемия Невада коронакризис

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектах
Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектахСША
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19США
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срокСША
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиковСША
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять