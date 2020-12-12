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Самая дорогая проститутка США подала в суд на Неваду из-за локдауна

12 декабря, 05:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Элис Литтл обвинила власти штату в том, что она лишилась легального дохода

Во время карантина из-за коронавируса без работы остались даже "девочки по вызову". В связи с этим самая дорогая проститутка США – Элис Литтл – подала в суд на штат Невада, в котором ее заработок легализован.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Она обвинила власти штата в отсутствии заказов и, как следствие, своей финансовая нестабильности.

По мнению женщины, несправедливо, что публичные дома закрыты, а массажные спа-салоны, в которых предлагают интим, работают.

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Элис Литтл хочет вернуться к легальному заработку, поскольку, по предварительным подсчетам, ежегодно она получает около миллиона долларов.

Видео: Сегодня
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Напомним, что из-за локдауна проститутки пострадали не только в США. В июле работницы секс-индустрии в Германии провели демонстрацию, требуя открыть борделей, чтобы они могли снова оказывать свои услуги.

В целом же последствия пандемии для американской экономики будут ужасающими, считает экономист Джанет Йеллен, которую избранный президент Джо Байден намерен выдвинуть на пост следующего министра финансов.

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