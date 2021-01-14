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Самый богатый человек в мире снова запустил космический корабль: фото и видео

14 января, 21:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Компания Blue Origin запустила суборбитальный челнок New Shepard

spaceflightnow.com

spaceflightnow.com

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная в 2000 году основателем Amazon и самым богатым человеком в мире Джефри Безосом, снова запустила свой многоразовый суборбитальный космический аппарат New Shepard.

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Компания сообщила, что в связи с подготовкой к запуску пилотируемого New Shepard, космический аппарат получил обновления, которые в будущем будут использоваться экипажем. Это улучшенные средства управления, дисплеи и система связи, а также система регулирования температуры.

В капсуле имеется шесть посадочных мест, одно из которых занял манекен Скайуокер. Также на борту корабля отправились в космос более 50 000 открыток от студентов в рамках проекта некоммерческой организации Blue Origin's Club for the Future.

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spaceflightnow.com

spaceflightnow.com

Миссия транслировалась на сайте компании и канале YouTube.

После успешного запуска ракета и капсула совершили такую же успешную посадку.

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Напомним, в конце декабря-2020 Джефф Безос представил плавучую посадочную площадку для первой ступени ракеты-носителя New Glenn, названную в честь своей матери Жаклин Безос – Jacklyn.

А тем временем конкурент Blue Origin – компания SpaceX Илона Маска – 19 декабря с помощью ракеты Falcon 9 вывела на орбиту секретный разведывательный спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Последний раз New Shepard отправлялся в полет 13 октября 2020 года в составе миссии NS-13, неся на борту ряд исследовательских и демонстрационных полезных нагрузок. Это был первый полет космического аппарата с декабря 2019 года. Во время веб-трансляции запуска представители Blue Origin сообщили, что потребуется "ещё пару рейсов", прежде чем будет запущена капсула с астронавтами на борту.

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челноки космический корабль Blue Origin New Shepard Джефф Безос

Источник: Сегодня

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