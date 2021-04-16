Санкции против России – чего добивается Байден и каких последствий ожидать Украине

Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ – первые при администрации Джо Байдена. "Сегодня" рассказывают, чего добивается Вашингтон и чем противостояние Америки и России может обернуться для Украины.

За что ввели санкции?

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В преамбуле президентского указа объясняется, что Россия несет ответственность за:

попытки подорвать демократические выборы в США и союзнических странах;

причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США и стран-союзников;

транснациональную коррупцию с целью повлиять на зарубежные правительства;

попытки навредить диссидентам и журналистам за пределами российской территории;

нанесение ущерба безопасности стран и регионов, важных для национальной безопасности США, включая нарушение территориальной целостности других стран.

В связи с этим Байден объявил еще одно национальное "чрезвычайное положение" в ответ на угрозы из России. В марте 2014 года президент Барак Обама ввел аналогичный режим в связи с оккупацией Крыма, а в сентябре 2018 года Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для предотвращения угрозы иностранного вмешательства в выборы.

Что говорит Байден?

На фоне новых санкций президент Байден выразил желание строить "стабильные и предсказуемые" отношения и сотрудничество с Россией.

"США не стремятся начать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений... Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов осуществить дальнейшие действия в ответ", — сказал он.

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Фото: REUTERS/Tom Brenner

По словам политика, США и Россия могут вместе решать глобальные проблемы, в частности, сдерживать ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР. Однако он напомнил, что Кремль получит "ответ", если будет пытаться навредить интересам союзников США.

"Я обеспокоен усилением российских войск на украинской границе и в оккупированном Крыму. Я полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины... и сейчас настало время для деэскалации, путь — через дипломатический процесс. США и Украина конструктивно двигаются по этому пути. Если Россия попытается навредить интересам США, мы ответим. Мы всегда стоим за нашу страну, наши учреждения, наш народ и наших союзников", — сказал Байден.

Чем ответит Россия?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала решительный отпор на новые санкции США. По ее словам, Вашингтон "должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений с Москвой".

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"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым... Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах", – отметила она.

А глава комитета российского парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ ответит на санкции зеркально.

"Мы вышлем также 10 сотрудников (дипломатов – Ред.). И у нас есть компании, к которым у нас есть претензии по вмешательству в наши внутренние дела, против них будут приняты аналогичные действия", — сказал он.

Штаты дают сигнал Путину?

Эксперты называют новые санкции "предупреждающими". Однако эти ограничения повлияют на возможный саммит США-Россия, провести который предложил президент Байден.

"Если администрация Байдена пыталась установить своего рода исходный уровень для предложенного саммита, который, по крайней мере, если бы и не улучшил отношения, то хотя бы создал основу для продвижения вперед, то сейчас все ставится под вопрос", – отметила директор Центра исследований России и Евразии в Джорджтаунском университете Анджела Стент.

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Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

А бывший посол США в Польше Дэниел Фридсчитает, что новые санкции имеют серьезный потенциал и значение – это "заявление администрации Байдена о том, что она намерена сопротивляться путинской агрессии".

"И мне нравится, что это было сделано после того, как эта администрация заявила о том, что может сотрудничать с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. Таким образом, Байден не попал в ловушку своих предшественников, которые были полностью сосредоточены либо на негативе, либо на перезагрузке", – подчеркнул он.

Как отмечает Фрид, в указе Байдена "есть не находящаяся на поверхности возможность вводить против России санкции за использование ею энергоносителей как стратегического оружия в Европе и на Кавказе. Это напрямую касается "Северного потока-2".

"Этот пакет санкций намеренно не исчерпывает всех возможностей наших действий – на случай, если Путин реально начнет агрессию против Украины, а он может это сделать. Мы, таким образом, даем понять, что в этом случае санкции будут сразу усилены, это тоже заслуживает очень положительной оценки", – считает эксперт.

Такого же мнения придерживается и украинский политолог Владимир Фесенко. По его словам, позиция США в отношениях с Россией носит двойственный характер: американцы заинтересованы в диалоге, но при этом демонстрируют свою жесткую позицию.

"Тактика Байдена – с одной стороны, демонстрировать одновременно и гибкость, и призыв к диалогу, а, с другой стороны, показывать жесткость. То есть это своеобразное предупреждение, как пели в известной песне: мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", – отмечает он.

Эксперт обращает внимание на другой факт: сначала США планировали направить в Черное море два ракетных крейсера, а потом их отозвали.

"Опять демонстрация гибкости. То есть Байден говорит: я готов к диалогу, но ребята, если вы пойдете дальше, то вас ожидает и более жесткие санкции", – считает политолог.

Будет ли обострение на Донбассе из-за новых санкций?

Такой вариант возможен, считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Спустить на тормозах новые санкции путинский режим просто не сможет. Надо будет надуть щеки, изобразить, что они там что-то решают, кого-то продавливают. Поэтому Кремль попытается обострить ситуацию на уровне риторики. И не исключено обострение на фронте".

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Однако, по его мнению, полномасштабного наступления не будет – "плановые операции не зависят от конкретных заявлений, санкций или риторики".

"Они зависят от целей, под которые они планируются. А цели формируются заранее и не являются ситуативными. Но застрелить одного-двух солдат они всегда смогут", – отметил Арестович.

В то же время Фесенко подчеркивает, что ситуация с санкциями не касается Украины, поэтому серьезных последствий для нашей страны ожидать не стоит.

"Россия традиционно отвечает зеркально. Ну то есть объявят персонами нон грата ряд американских дипломатов. Это происходило и при Трампе. И внесут каких-то американских конгрессменов в российский санкционный список", – добавил он.

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