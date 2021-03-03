Українська
$ 27,93
33,6
  1. Мировые новости
  2. США

Санкции США против России: какие компании попали в черный список

3 марта, 03:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В списке компании из России, Германии и Швейцарии

Министерство торговли Соединенных Штатов обнародовало список компаний и организаций, которые попали под торговые санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и подозреваются в причастности к производству биологического и химического оружия.

Реклама

Информация доступна в Федеральном реестре США.

В санкционном списке, помимо 27-го Научного центра и 33-й Центрального НИИ Минобороны РФ, а также НИИ органической химии и технологии, оказались компании из России: "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб".

Также в санкционный список внесены три компании из Германии: ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie; и одна из Швейцарии – ChimConnect AG.

В тренде
Словакия купит у РФ 2 млн доз вакцины: "Спутник" ждет проверка и регистрация

Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции из-за отравления Алексея Навального в отношении семи высокопоставленных представителей российского правительства и 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия.

Мы также сообщали, что Совет Европейского Союза во вторник согласовал акт о санкциях против России из-за репрессий в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)США
Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данных
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данныхСША
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять