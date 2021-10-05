Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Обвал соцсетей и сервисов 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Сбой Facebook: блокада произошла после грандиозного разоблачения от его сотрудницы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 00:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фрэнсис Хауген тайно скопировала исследования Facebook и передала их прессе
Фрэнсис Хауген во вторник будет давать показания в Сенате США / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Фрэнсис Хауген во вторник будет давать показания в Сенате США / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger произошел за сутки до дачи показаний в Сенате США бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Она должна рассказать о том, как соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, и скрывает данные исследований о негативном влиянии Instagram на детей.

В частности, об этом Фрэнсис Хауген заявила на телеканале CBS.

Реклама

Читайте также:

"Был конфликт интересов между тем, что было хорошо для пользователей, и тем, что было хорошо для Facebook. Facebook снова и снова выбирал оптимизацию для своих собственных интересов, например, чтобы заработать больше денег", – заявила во время интервью Фрэнсис Хауген.

Досье на Фрэнсис Хауген

Фрэнсис работала в корпорации Facebook с 2019 года. 37-летняя Хауген два года занимала должность продакт-менеджера в отделе гражданской ответственности компании. В начале этого года она решила уволиться и напоследок тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних документов компании.

Реклама

Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal.

Читайте также:

Обвинения в адрес Facebook

  • Разоблачение Фрэнсис, якобы доказывает, что компания по-разному относилась к знаменитостям, политикам и высокопоставленным пользователям Facebook. К части таких учетных записей применялась политика модерации, но некоторые оставались нетронутыми.
  • Игнорировался контент с разжиганием ненависти, что приводило к получению большей прибыли компании – перепалки в сети заставляют пользователей проводить в ней больше времени.
  • Facebook также грозит крупный иск от группы акционеров за то, что Марк Цукерберг согласился заплатить Федеральной торговой комиссии США 5 млрд долларов в рамках скандала с передачей аналитической компании Cambridge Analytica сведений о миллионах пользователей без их ведома.
  • Компания скрыла результаты внутреннего исследования, что Instagram влияет на психическое здоровье подростков. Согласно слайдам, опубликованным Wall Street Journal, 32% опрошенных девочек-подростков заявили, что, когда они плохо себя чувствовали, Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже.
  • Facebook способствовал разжиганию насилия на Капитолийском холме после выборов президента США 6 январе.

Читайте также:

Позиция Facebook

Компания категорически опровергает все это утверждения.

Реклама

Лена Пич, директор Facebook по политическим коммуникациям, в комментарии Би-Би-Си заявила, что компания потратила значительные суммы на безопасность – 13 млрд долларов с 2016 года. Над безопасностью в Facebook работают 40 тысяч человек.

Как развиваются события

  • Сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошел вечером понедельника, 4 октября. Из-за этого программист Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился в списке Forbes.
  • Сотрудники не могут попасть в офис Facebook, поскольку их пропуска заблокированы. Таким образом, они физически не могут решить проблему.
  • Известно, что утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем. Данные содержат имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местонахождение, пол и идентификатор пользователя. База с ними была еще в конце сентября.
  • Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (системы доменных имен). Они помогают системам найти социальную сеть в Интернете.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять