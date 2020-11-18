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Считал себя "сыном России". Ветеран спецназа США признался в шпионаже на ГРУ

18 ноября, 18:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бывший американский военный 15 лет передавал в Москву секреты Америки под именем "Икар Лесников"

Бывший служащий американского спецназа Питер Дзибински-Деббинс признал себя виновным в сговоре с целью предоставления секретной информации внешней разведке России.

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Об этом сообщает The Washinton Times.

Приговор ему вынесут 26 февраля 2021 года. И хотя обвинение, которое ему вменяется, не указано, в августе мужчину арестовали за нарушение закона о шпионаже, за что предполагается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как считает следствие, 45-летний Дзибински-Деббинс был завербован российским ГРУ в 1996 году и работал до 2011-го под позывным именем "Икар Лесников". При этом он подписал секретный документ, в котором признавал себя "сыном России" и выступал против чрезмерного доминирования США в мире.

Мужчина передавал в Россию данные о деятельности отряда по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой, в котором он работал в Южной Корее, Азербайджане и Грузии, а также раскрыл имена и другую информацию о бывших членах своего спецподразделения, чтобы их также могли завербовать

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Кроме того, якобы именно по наитию ГРУ американец вступил в спецназ Вооруженных сил США, где он служил с 1998 по 2005 год и дослужился до звания капитана.

Напомним, ранее в этом году АНБ и ФБР раскрыло вредоносные программы, которые Россия использовала для кибершпионажа.

А весной одного из российских дипломатов в Чехии объявили тайным агентом, цель которого – отравить мэра Праги.

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Россия США шпионаж спецназ гру армия США
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