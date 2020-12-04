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Сели в самолет осознанно: в аэропорту арестовали супругов с COVID-19

4 декабря, 04:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пара возвращалась домой с ребенком

В США (штат Гавайи) арестовали супругов, которые зная о положительном статусе COVID-инфицированных, сели в салон самолета. Они возвращались домой из Сан-Франциско вместе с ребенком.

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Об этом сообщает CNN.

В аэропорту супруги проигнорировали предупреждение медиков воздержаться от поездки и самоизолироваться. В Гавайях их задержали из-за создания угрозы второй степени.

Фото: CNN

Фото: CNN

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После ареста супругов освободили под залог. Каждому пришлось заплатить по 1000 долларов США.

Во время ареста родителей ребенок был передан под опеку члену семьи.

К слову, ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд предупредил, что нынешняя зима станет самым трудным временем в истории здравоохранения из-за ситуации с COVID-19.

Также мы писали о том, что США могут одобрить использование четырех вакцин от COVID до февраля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США самолет коронавирус
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