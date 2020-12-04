Сели в самолет осознанно: в аэропорту арестовали супругов с COVID-19

В США (штат Гавайи) арестовали супругов, которые зная о положительном статусе COVID-инфицированных, сели в салон самолета. Они возвращались домой из Сан-Франциско вместе с ребенком.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

В аэропорту супруги проигнорировали предупреждение медиков воздержаться от поездки и самоизолироваться. В Гавайях их задержали из-за создания угрозы второй степени.

Фото: CNN

Реклама

После ареста супругов освободили под залог. Каждому пришлось заплатить по 1000 долларов США.

Во время ареста родителей ребенок был передан под опеку члену семьи.

К слову, ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд предупредил, что нынешняя зима станет самым трудным временем в истории здравоохранения из-за ситуации с COVID-19.

Также мы писали о том, что США могут одобрить использование четырех вакцин от COVID до февраля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама